В Бишкеке возобновили ремонт улицы Токтоналиева. Ее свяжут с улицей Медерова

В Бишкеке возобновили ремонт улицы Токтоналиева.

Как сообщили в пресс-службе столичной мэрии, ее через мост соединят с улицей Медерова.

«Длина моста через реку Ала-Арча составит 36 метров, ширина проезжей части — 15, общая ширина моста, включая тротуары, — 21,5 метра», — отметили в муниципалитете.

«Начато строительство подпорной стенки с северной стороны перекрестка. Ее длина будет 30 метров, а высота — около трех. На этом участке проложат тротуары и обустроят съезды на соседние улицы», — добавили в мэрии.

Все работы планируют завершить до конца лета.

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