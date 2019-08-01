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Общество
Сюжет: Ремонт дорог в Бишкеке (332)

В Бишкеке возобновили ремонт улицы Токтоналиева. Ее свяжут с улицей Медерова

В Бишкеке возобновили ремонт улицы Токтоналиева.

Как сообщили в пресс-службе столичной мэрии, ее через мост соединят с улицей Медерова.

«Длина моста через реку Ала-Арча составит 36 метров, ширина проезжей части — 15, общая ширина моста, включая тротуары, — 21,5 метра», — отметили в муниципалитете.

«Начато строительство подпорной стенки с северной стороны перекрестка. Ее длина будет 30 метров, а высота — около трех. На этом участке проложат тротуары и обустроят съезды на соседние улицы», — добавили в мэрии.

Все работы планируют завершить до конца лета.

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Мост практически построили еще в 2018 году. По данным управления капстроительства, его готовность составляла 95 процентов. Работы остановили из-за того, что дальше улицу планировали продлить до Кулатова через Каракульскую. В этом случае пришлось бы зайти на территорию Ботанического сада, которая относится к особоохраняемым. После публикаций в СМИ и общественного недовольства муниципалитет решил приостановить проект по расширению улицы Каракульской за счет территории Ботсада и сделать развязку на улице Медерова.
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