В ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» новый генеральный директор. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно решению совета директоров, генеральным директором назначен Эмил Куданалиев. Ранее он занимал должность первого заместителя главы компании.

Он окончил в 1994 году Кыргызский технический университет по специальности «Электрические станции». Стаж работы в энергосистеме — 25 лет.

Начинал работу электромонтером Кеминского предприятия электрических сетей. Далее работал инженером в службе связи, в службе релейной защиты, диспетчером Аламединского РЭС, диспетчером Чуйского ПЭС. После перевода в Центральную диспетчерскую службу ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» занимал должности диспетчера, старшего диспетчера, заместителя начальника и затем начальника службы. В марте 2017 года назначен первым заместителем генерального директора НЭСК.

Бывший директор НЭСК Медетбек Айткулов ушел с поста согласно поданному заявлению по собственному желанию.