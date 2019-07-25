20:02
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Алмазбек Атамбаев народный штаб распускать не будет

Бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев не собирается распускать народный штаб против беззакония, находящийся у него в резиденции в Кой-Таше.

По его словам, не он его создавал и не он его членам указания раздает. У них свой руководитель. «Мы дали властям время на исправление ошибок, народный штаб дал, до сентября. Что касается требований отставки парламента, то, думаю, с этим выступит не только народный штаб», — отметил Алмазбек Атамбаев.

На вопрос, намерены ли сам бывший глава государства и его сторонники требовать отставки президента Сооронбая Жээнбекова, Атамбаев не ответил.

Читайте по теме
Атамбаев может наобещать все, что угодно, а вернувшись, собирать сторонников

Но сказал, что на встрече с Владимиром Путиным в Москве поднимали и тему уголовного преследования бывших высокопоставленных чиновников, приближенных к Атамбаеву. Политик надеется, что власть войдет в правовое поле и по этому вопросу. 

Напомним, что в столице России Алмазбек Атамбаев встречался с Владимиром Путиным. Последний призвал кыргызстанцев объединиться вокруг действующего лидера страны.

Алмазбек Атамбаев заявил, что Владимир Путин обещал поговорить с Сооронбаем Жээнбековым, чтобы власти дали спокойно готовиться сторонникам к парламентским выборам 2020 года и прекратили политическое преследование бывших высокопоставленных чиновников.
Ссылка:
просмотров: 494
Версия для печати
Материалы по теме
Алмазбек Атамбаев не знает, запрещен ли его супруге выезд из страны
Алмазбек Атамбаев не собирается идти на допрос в МВД
Частный самолет с Алмазбеком Атамбаевым приземлился на базе в Канте
Сторонники Алмазбека Атамбаева встречают его у КПП авиабазы в Канте
Атамбаев может наобещать все, что угодно, а вернувшись, собирать сторонников
Самолет, на котором Алмазбек Атамбаев вчера покинул Кыргызстан, летит обратно
Алмазбек Атамбаев уроков из беседы с Путиным не извлек. В ход пошли выдумки
Алмазбек Атамбаев хочет снизить политическое напряжение ради будущего страны
Владимир Путин призвал кыргызстанцев объединиться вокруг действующего лидера
Алмазбек Атамбаев после прилета в Москву направился в Кремль
Популярные новости
СМИ: Умер президент Туркменистана СМИ: Умер президент Туркменистана
Москве напряженность не&nbsp;нужна. Эксперт о&nbsp;поездке Атамбаева в&nbsp;Россию Москве напряженность не нужна. Эксперт о поездке Атамбаева в Россию
Никогда не&nbsp;поздно. Кыргызстанец в&nbsp;34&nbsp;года уехал в&nbsp;США и&nbsp;устроился в&nbsp;Google Никогда не поздно. Кыргызстанец в 34 года уехал в США и устроился в Google
Аномальная жара. Четыре дня июля побили температурный рекорд в&nbsp;Бишкеке Аномальная жара. Четыре дня июля побили температурный рекорд в Бишкеке
Бизнес
Еще больше охват! Еще лучше скорости 4G&nbsp;LTE-сети от&nbsp;О! Еще больше охват! Еще лучше скорости 4G LTE-сети от О!
Все для удобства. Как новый продукт от&nbsp;Beeline и&nbsp;&laquo;Газпрома&raquo; упрощает жизнь Все для удобства. Как новый продукт от Beeline и «Газпрома» упрощает жизнь
Какие министерства Кыргызстана откроют свои данные? Какие министерства Кыргызстана откроют свои данные?
Волонтеры &laquo;Газпром нефти Азии&raquo; обучили горожан правилам безопасности на&nbsp;воде Волонтеры «Газпром нефти Азии» обучили горожан правилам безопасности на воде