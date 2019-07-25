Алмазбек Атамбаев народный штаб распускать не будет

Бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев не собирается распускать народный штаб против беззакония, находящийся у него в резиденции в Кой-Таше.

По его словам, не он его создавал и не он его членам указания раздает. У них свой руководитель. «Мы дали властям время на исправление ошибок, народный штаб дал, до сентября. Что касается требований отставки парламента, то, думаю, с этим выступит не только народный штаб», — отметил Алмазбек Атамбаев.

На вопрос, намерены ли сам бывший глава государства и его сторонники требовать отставки президента Сооронбая Жээнбекова, Атамбаев не ответил.

Но сказал, что на встрече с Владимиром Путиным в Москве поднимали и тему уголовного преследования бывших высокопоставленных чиновников, приближенных к Атамбаеву. Политик надеется, что власть войдет в правовое поле и по этому вопросу.

Напомним, что в столице России Алмазбек Атамбаев встречался с Владимиром Путиным. Последний призвал кыргызстанцев объединиться вокруг действующего лидера страны.

Алмазбек Атамбаев заявил, что Владимир Путин обещал поговорить с Сооронбаем Жээнбековым, чтобы власти дали спокойно готовиться сторонникам к парламентским выборам 2020 года и прекратили политическое преследование бывших высокопоставленных чиновников.