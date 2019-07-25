Атамбаев может наобещать все, что угодно, а вернувшись, собирать сторонников

Казахстанский эксперт Данияр Ашимбаев прокомментировал 24.kg поездку бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева в Москву.

Напомним, что в столице России Алмазбек Атамбаев встречался с Владимиром Путиным. Последний призвал кыргызстанцев объединиться вокруг действующего лидера страны.

Алмазбек Атамбаев заявил, что Владимир Путин обещал поговорить с Сооронбаем Жээнбековым, чтобы власти дали спокойно готовиться сторонникам к парламентским выборам 2020 года и прекратили политическое преследование бывших высокопоставленных чиновников.

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По словам Данияра Ашимбаева, очевидно, что Владимир Путин не готов пожертвовать отношениями с Бишкеком в угоду поддержки бывшего главы государства — фигуры одиозной и противоречивой.

«Принципиального изменения ситуации в Кыргызстане не будет. Россия втянута в такое количество конфликтов, что заниматься еще и Бишкеком у нее ресурсов нет. Да и Нур-Султан старается с КР, то есть с официальной властью, сохранить дружеские отношения. После серьезных разборок. Я думаю, ввязываться в авантюру по продвижению Атамбаева обратно во власть никто не будет. Он бывший президент, а бывших глав Кыргызстана в мире и так хватает. Атамбаев не самый предсказуемый человек», — считает эксперт.

Данияр Ашимбаев отметил, что абсурд внутреннего конфликта в республике между нынешним и бывшим президентами в том, что Сооронбай Жээнбеков изначально не представлял оппозицию Атамбаеву — он его преемник. «Был бы другой человек, противоречия имели бы смысл. А так мы наблюдаем не очень управляемый хаос, фактор непредсказуемости становится постоянным. Он может наобещать все, что угодно, а вернувшись, начнет собирать сторонников и планировать свержение Жээнбекова, пока тот будет планировать его арестовать. Пока им самим не надоест заниматься этой дурью, повлиять на ситуацию никто не сможет», — подчеркнул он.

Понятно, что Алмазбек Атамбаев не вернется в Бишкек на российских штыках. Кремль мозги промыл. Но, зная персону бывшего главы КР, это абсолютно бесполезно. Данияр Ашимбаев

Отметим, что Алмазбек Атамбаев накануне вылетел в Москву. С ним отправились депутаты Жогорку Кенеша Ирина Карамушкина, Асель Кодуранова и Мурадыл Мадеминов. Также полетели официальный представитель партии СДПК Кундуз Жолдубаева и член народного штаба, официальный представитель СДПК в России Темирлан Султанбеков. Сегодня бывший президент должен вернуться в Бишкек в 19.00.