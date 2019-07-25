У собаки отломился хвост. Куда исчезла скульптура с бульвара Эркиндик

Скульптуру собаки из дерева сотрудники Бишкекзеленхоза забрали на реставрацию. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщила пресс-секретарь муниципального предприятия Аида Айдаралиева.

«Мы забрали песика на реставрацию. Вернем ему хвост, обновим цвет и возвратим снова на бульвар Эркиндик», — написала она.

Аида Айдаралиева отметила, что следов вандализма на скульптуре не обнаружено, хвост отломился, скорее всего, сам.

«Статуя простояла на бульваре полтора года. Мы их делаем из сухостоя», — подчеркнула она.

Добавим, что ранее в муниципальном предприятии сообщали об изготовлении скульптур медведицы с медвежонком и беркута. Но пока не решили, где они будут установлены.