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Власть

Бишкекзеленхозу поручили обеспечить дровами малоимущих граждан

Бишкекзеленхозу поручили обеспечить дровами малоимущих горожан. Такое решение приняли депутаты БГК на заседании постоянной комиссии по социальным вопросам.

По словам заместителя директора муниципального предприятия Ырысалы Жаналиева, Бишкекзеленхоз уже раздал 660 кубометров дров 440 нуждающимся семьям. Он отметил, что в 2018 году выдали около 1,2 тысячи кубометров.

Депутат Казыбек Эргешов отметил, почему топливом обеспечили не всех нуждающихся. По его данным, предприятие ограничило количество заявок.

Только 10 процентов нуждающихся получили дрова, заявки остальных отклонены.

«Вы говорили акимиатам, что примете определенное количество, так как нехватка дров. Только остронуждающимся. В одном квартале подавали заявку 40 человек, а выдали только троим. Сейчас на складе у вас хранится 147 кубометров. Что вы с ними будете делать? Вывозить и продавать?» — возмутился Казыбек Эргешов.

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Депутат Алмаз Уланов добавил, что есть сотрудники, которые продают эти дрова, и в Бишкекзеленхозе их знают.

«А люди, которые не могут купить, сидят холодные и голодные. Надо дать задание, чтобы обеспечили потребность всех четырех районов. Не знаю, где будете находить», — сказал депутат.

Ырысалы Жаналиев сообщил, что сейчас у предприятия есть еще 147 кубов, оно готово выдать их желающим по заявкам администраций. Этого количества хватит на обеспечение почти 10 семей (по 1,5 кубометра на одну).

В списках акимиатов значится еще 559 семей, нуждающихся в помощи. На их обеспечение потребуется примерно 800 кубометров дров.

Тогда депутат Сайдахмат Исмаилов поинтересовался, сколько получается дров с обрезки деревьев ежедневно.

«Примерно 3-4 кубометра. Но дрова получатся, только если идет глубокая, санитарная обрезка, тонкие ветки не подходят», — объяснил замглавы Бишкекзеленхоза.

Депутат подсчитал, что в месяц получается примерно 120 кубометров, еще 147 кубометров есть на складе, кроме того, напомнил об остатках с прошлого года. Он предположил, что данного количества достаточно для обеспечения малоимущих.

Представитель Бишкекзеленхоза попытался возразить, что они не смогут обеспечить такое количество. Но депутаты поручили до конца года обеспечить все районы города дровами.
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