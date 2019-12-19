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Общество

Житель столицы угостил обедом сотрудников Бишкекзеленхоза

Житель столицы Бегалы со своими друзьями накормил обедом около 40 сотрудников Бишкекзеленхоза. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

«Плов и салаты, горячий чай в термосах были в самый раз в холодную и дождливую погоду. Сейчас сотрудники Бишкекзеленхоза колют лед на реке Ала-Арче для предотвращения образования ледяных заторов, очищают коллекторно-дренажные сети в нижней зоне города, где географически повышен уровень грунтовых вод», — отметили в мэрии.

В муниципалитете поблагодарили неравнодушных горожан, отметив, что, подкрепившись, сытые и довольные «бойцы» продолжили свою нелегкую работу.

Отметим, что это не первый раз, когда бишкекчане угощают сотрудников муниципальных служб обедом. Так, в августе владелец тайского кафе Сумсарбек Мамыралы накормил работников «Тазалыка», которые приводили в порядок площадь Ала-Тоо после беспорядков. А житель столицы Евгений Николаев дарил букеты цветов работницам муниципальных предприятий.
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