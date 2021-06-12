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Общество

Скульптура лидеров G7 из мусора появилась в Великобритании

На юге Англии в графстве Корнуолл появилась инсталляция в виде участников G7 («Большой семерки») из сломанных электроприборов. Об этом сообщили зарубежные СМИ.

Героями арт-объекта, который получил название Mount Recyclemore, стали премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, премьер-министр Японии Есихидэ Суга, президент Франции Эммануэль Макрон, председатель Совета министров Италии Марио Драги, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Джо Байден.

Каждый политик на инсталляции сделан из разных запчастей: если лицо Бориса Джонсона выполнено из корпусов смартфонов, то Джо Байден сконструирован из микросхем.

Автор скульптуры Джо Раш заявил, что его произведение должно привлечь внимание лидеров саммита к проблеме утилизации электронных отходов и их переработки. По его мнению, электроприборы необходимо ремонтировать либо производить качественную продукцию, которая будет служить долго.

Саммит G7 проходит в Корнуолле с 11 по 13 июня.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/197461/
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