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Общество

Для сотрудниц Бишкекзеленхоза провели медосмотр у маммолога

Сотрудницы Бишкекзеленхоза прошли профилактический медосмотр у онкомаммологов. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, консультация и медосмотр организованы по инициативе директора предприятия Эльнуры Жолдошевой.

«Основательница школы пациентов «За Кыргызстан без рака» Айгуль Куладева прочитала лекцию о важности предупреждения и профилактики рака молочной железы», — сообщили в мэрии.

В муниципалитете отметили, что среди сотрудниц были те, кто никогда не был на приеме у маммологов. Большинство работников живут в новостройках и в пригородных районах, где ограничен доступ к медицинской помощи, не говоря уже о таких узких специалистах, как онкомаммологи.

Всего осмотр прошли около 50 сотрудниц предприятия.
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