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Общество

Креативные скульптуры предлагает установить в столице Бишкекглавархитектура

Бишкекглавархитектура предлагает установить в столице креативные скульптуры. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

По ее данным, многие города, чтобы преобразить или оживить безликие и серые пространства, используют монументальную пластику — интересные скульптуры и арт-объекты.

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«В мире немало примеров, когда скульптуры становятся «изюминкой» городского пространства и занимают ведущее место среди достопримечательностей. Достаточно вспомнить, например, знаменитую Русалку в Копенгагене, «Черный призрак» в Клайпеде, композицию «Шутка над полицейским» в Брюсселе и так далее. При этом бывает, что объекты, не имеющие претензий на увековечение какого-либо исторического события или личности, превращаются в самые популярные фотозоны, точки притяжения местных жителей и туристов, в иных случаях они окутаны различными поверьями, и бытуют мнения, что прикосновение к ним или к частям изваяния приносит удачу и исполняет любые желания», — отметили в Бишкекглавархитектуре.

В столице скульптурные и монументальные объекты в основном представлены в виде памятников историческим событиям, выдающимся личностям и видным деятелям искусства, культуры и науки. «К сожалению, объектов жанровой городской скульптуры, отличающихся выразительностью и оригинальностью в городе практически нет», — отметили в предприятии.

Архитекторы предлагают установить, например, скульптурные композиции «Девушки под зонтом, продающей максым» или вдоль проспекта Чингиза Айтматова разместить скульптуры персонажей и героев из произведений или из кинофильмов, созданных по мотивам повестей, рассказов великого писателя Кыргызстана. «Такие скульптуры, как Нургазы из «Ак-Кеме», волки Акбара, Ташчайнар из «Плаха», Данияра с Джамилей из одноименной повести или Суйменкула с Таттыбубу из «Красного яблока», скачущих на коне среди реальных больших тополей на проспекте, сумели бы придать неповторимое своеобразие и обеспечить культурно-эстетическую ценность улицам нашего города», — считают в Бишкекглавархитектуре.

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В БГА добавили, что скульпторы, по эскизам предприятия, помогли создать несколько возможных моделей скульптур, отражающих искусство Айтматова. «Читатели, люди, знакомые с его творчеством, сразу узнают в них своих любимых героев. А в помощь непросвещенным возможно места установки скульптур оборудовать табличками с QR-кодом, позволяющими узнать больше об установленных объектах», — добавили в БГА.

Предварительно уже обозначены и места под такие скульптуры. Они тематически привязаны к зданиям или будут установлены с учетом соседствующей застройки.

В Бишкекглавархитектуре надеются, что для реализации этих идей найдутся меценаты, патриоты и спонсоры из Кыргызстана, почитающие талант великого соотечественника или желающие на свои средства установить такие (или подобные) скульптуры.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/190633/
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