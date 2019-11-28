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Общество

В Бишкеке утеплили молодые саженцы, чтобы они не замерзли

Сотрудники Бишкекзеленхоза начали утеплять молодые саженцы, чтобы они благополучно пережили зиму. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, стволы деревьев укутывают в мешковину из натуральных волокон, которая убережет их от холодных ветров и минусовой температуры. Корни саженцев подсыпаются опилками и перегноем.

В муниципалитете отметили, что саженцы утепляются в зависимости от породы дерева и его места произрастания.

«В первые годы после посадки молодые деревья все еще остаются хрупкими и нуждаются в бережной защите. Необходимо их укрывать, потому что поврежденная из-за морозов кора будет трескаться и болеть, а подмерзшие корни приведут к гибели зеленого насаждения», — добавили в мэрии.
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