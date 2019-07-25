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Общество

В Бишкеке снизилась заболеваемость гепатитом А

В Бишкеке снизилась заболеваемость гепатитом А. Об этом сообщили в Центре государственного санитарно-эпидемиологического надзора столицы.

По его данным, за полгода в городе заболеваемость вирусным гепатитом А снизилась на 12,7 процента. Из общего числа заболевших дети до 14 лет составили 80 процентов.

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В центре отметили, что болезнь легко предупредить при соблюдении личной гигиены.

«Источником инфекции является больной человек. Заражение происходит при употреблении зараженной воды, грязных фруктов и овощей. Также возможна передача вируса от человека к человеку посредством тесного контакта или зараженных вещей (характерно для детских коллективов). При этом ведущими факторами передачи являются посуда, полотенца, белье, игрушки, предметы личной гигиены», — добавили в Центре государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

В Кыргызстане стартовал месячник, приуроченный к Всемирному дню борьбы с гепатитом, отмечаемому 28 июля.
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