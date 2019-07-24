12:51
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

В Кыргызстане только 1 процент больных гепатитами знают о своем диагнозе

Только 1 процент кыргызстанцев, болеющих гепатитами В, С, D, знают, что инфицированы. Об этом на пресс-конференции сообщил руководитель Республиканского научно-практического центра по контролю вирусных инфекций Зуридин Нурматов.

«К сожалению, это мировая тенденция. ВОЗ провела исследование, по которому три года назад в мире только 5 процентов больных знали, что инфицированы. В 2018-м их число увеличилось до 13 процентов. В прошлом году мы провели научно-исследовательскую работу, обследовали в Бишкеке 1 тысячу 74 человека. Выяснилось, что из них 4,7 процента — с гепатитом С, а 3 процента — с гепатитом В. Анализ показал, что только 1 процент больных знали, что инфицированы», — отметил он.

Зуридин Нурматов добавил, что больные узнают о диагнозе, когда заболевание приводит к циррозу печени или раку.

«Гепатит С называют «ласковым убийцей», потому что он протекает бессимптомно. Люди обращаются в больницы, когда у них уже проблемы с печенью. Мы обследовали 260 пациентов с циррозом печени: 48 процентов заболеваний обусловлено гепатитом D, 24 процента — гепатитом С, еще 18 — гепатитом В. Итого — 80 процентов», — заметил он.

Руководитель центра подчеркнул, что в Кыргызстане принята целевая программа «Стратегия борьбы с вирусными гепатитами на 2017-2022 годы». Ее цель — до 2030-го сократить на 90 процентов уровень заболеваемости острыми вирусными гепатитами.

«Это амбициозный план. С 2002 года мы прививаем от гепатита В новорожденных. И сегодня всего четыре подростка до 14 лет заболели гепатитом В. Все они непривитые», — пояснил Зуридин Нурматов.
Ссылка:
просмотров: 123
Версия для печати
Материалы по теме
Случайные половые связи лидируют среди причин заражения гепатитом
В Кыргызстане растет заболеваемость вирусным гепатитом
Ошто сарык оорусу күч алды. Күнүнө он бала ооруканага кайрылууда
В Бишкеке растет заболеваемость гепатитом А. Один ребенок в реанимации
Тажикстанда сарык оорусу күч алды
В Кыргызстане объявили месячник борьбы с гепатитом
В Кыргызстане снижается уровень заболеваемости вирусным гепатитом
В мире 12 миллионов человек употребляют наркотики инъекционным путем
В КР более тысячи медработников являются носителями гепатита B
В одном из лицеев города за три недели зарегистрировано 15 случаев вирусного гепатита А
Популярные новости
СМИ: Умер президент Туркменистана СМИ: Умер президент Туркменистана
Ситуация вокруг Атамбаева. В&nbsp;Кой-Таше прошло экстренное собрание сторонников Ситуация вокруг Атамбаева. В Кой-Таше прошло экстренное собрание сторонников
Провокатор и&nbsp;лжец. Что думают о&nbsp;действиях Атамбаева его политические оппоненты Провокатор и лжец. Что думают о действиях Атамбаева его политические оппоненты
Никогда не&nbsp;поздно. Кыргызстанец в&nbsp;34&nbsp;года уехал в&nbsp;США и&nbsp;устроился в&nbsp;Google Никогда не поздно. Кыргызстанец в 34 года уехал в США и устроился в Google
Бизнес
«Газпром Кыргызстан» проводит ремонтные работы: дата и районы отключения газа «Газпром Кыргызстан» проводит ремонтные работы: дата и районы отключения газа
Смартфон в&nbsp;рассрочку. Желанный телефон здесь и&nbsp;сейчас! Смартфон в рассрочку. Желанный телефон здесь и сейчас!
ОАО &laquo;МАМ&raquo;: Причину отравления сотрудников определит Центр госсанэпиднадзора ОАО «МАМ»: Причину отравления сотрудников определит Центр госсанэпиднадзора
Обзор недорогих смартфонов с&nbsp;отличной камерой и&nbsp;мощной батареей в&nbsp;MegaStore Обзор недорогих смартфонов с отличной камерой и мощной батареей в MegaStore