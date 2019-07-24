В Кыргызстане только 1 процент больных гепатитами знают о своем диагнозе

Только 1 процент кыргызстанцев, болеющих гепатитами В, С, D, знают, что инфицированы. Об этом на пресс-конференции сообщил руководитель Республиканского научно-практического центра по контролю вирусных инфекций Зуридин Нурматов.

«К сожалению, это мировая тенденция. ВОЗ провела исследование, по которому три года назад в мире только 5 процентов больных знали, что инфицированы. В 2018-м их число увеличилось до 13 процентов. В прошлом году мы провели научно-исследовательскую работу, обследовали в Бишкеке 1 тысячу 74 человека. Выяснилось, что из них 4,7 процента — с гепатитом С, а 3 процента — с гепатитом В. Анализ показал, что только 1 процент больных знали, что инфицированы», — отметил он.

Зуридин Нурматов добавил, что больные узнают о диагнозе, когда заболевание приводит к циррозу печени или раку.

«Гепатит С называют «ласковым убийцей», потому что он протекает бессимптомно. Люди обращаются в больницы, когда у них уже проблемы с печенью. Мы обследовали 260 пациентов с циррозом печени: 48 процентов заболеваний обусловлено гепатитом D, 24 процента — гепатитом С, еще 18 — гепатитом В. Итого — 80 процентов», — заметил он.

Руководитель центра подчеркнул, что в Кыргызстане принята целевая программа «Стратегия борьбы с вирусными гепатитами на 2017-2022 годы». Ее цель — до 2030-го сократить на 90 процентов уровень заболеваемости острыми вирусными гепатитами.

«Это амбициозный план. С 2002 года мы прививаем от гепатита В новорожденных. И сегодня всего четыре подростка до 14 лет заболели гепатитом В. Все они непривитые», — пояснил Зуридин Нурматов.