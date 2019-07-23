Конфликт на границе. Эксперт уверен, что столкновения продолжатся

После очередной эскалации на кыргызско-таджикской границе ГКНБ Таджикистана поспешил заявить, что в качестве провокаторов выступили жители кыргызского села Ак-Сай. 24.kg поинтересовалось у эксперта генерал-майора Артура Медетбекова, насколько верно предположение таджикских силовиков, что приграничный конфликт спровоцирован намеренно, чтобы сорвать встречу президентов Кыргызстана и РТ в Исфаре.



По его словам, эти противостояния будут возникать постоянно, пока стороны, причем на высшем уровне, не договорятся по вопросу неописанных участков.

«Я далек от мысли, что это была провокация. В ходе оперативно-разыскных и следственных действий, конечно, все версии будут отрабатываться. Но не думаю, что «теория заговора» найдет подтверждение. Конечно, и с той, и другой стороны есть горячие ребята, которые чуть что хватаются за камни, палки, а то и оружие. Однако этому есть объяснение — достаточно неописанных и спорных участков, а при их наличии стороны нацелены на конфликт», — сказал эксперт.

Пока не будет волевого решения глав государств по вопросу делимитации и демаркации границ, причем методом уступок, этот вопрос не продвинется и будут такие конфликты и в настоящем, и в будущем. Артур Медетбеков

Отметим, что 22 июля на кыргызско-таджикской границе произошло очередное столкновение. Жители таджикского села хотели установить флагшток около надписи «Ворух». Это возмутило граждан Кыргызстана. Стороны стали закидывать друг друга камнями и стрелять.

В результате конфликта пострадали 14 человек — местные жители, милиционеры и пограничники. Они госпитализированы в больницу Баткена. Девять человек получили огнестрельные ранения. По данным таджикской стороны, один гражданин РТ погиб, еще десять получили ранения. Сейчас ситуация на границе относительно стабильна, но люди не расходятся. Более 300 жителей села Ак-Сай эвакуированы в Баткен.