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Общество
Сюжет: Приграничные конфликты (123)

Конфликт на границе. Ситуация остается без изменений

Обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы остается без изменений. Об этом сообщили в отделе по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы.

По его данным, пограничные подразделения, дислоцированные в Баткенской области, продолжают нести службу в усиленном режиме. По итогам встречи руководителей пограничных ведомств Кыргызстана и Таджикистана пограничные наряды сторон с 23 июля совместно патрулируют участок государственной границы. Движение автотранспорта по автотрассам Исфана — Баткен и Исфара — Ворух приостановлено.

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«Пограничники КР и РТ совместно с представителями местных органов власти проводят разъяснительную работу среди населения приграничных районов по недопущению эскалации конфликта и урегулированию ситуации», — заключили в ГПС.

Отметим, что 22 июля на кыргызско-таджикской границе произошло очередное столкновение. Жители таджикского села хотели установить флагшток около надписи «Ворух». Это возмутило граждан Кыргызстана. Стороны стали закидывать друг друга камнями и стрелять.

В результате конфликта пострадали местные жители, милиционеры и пограничники. Они госпитализированы в больницу Баткена. По данным таджикской стороны, один гражданин РТ погиб, еще десять получили ранения. Более 300 жителей села Ак-Сай эвакуированы в Баткен.

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