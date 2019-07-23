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Общество
Сюжет: Безопасный город (357)

«Безопасный город». Как проверить, зарегистрирована ли на меня машина

Пользователь социальной сети Facebook Рустам Гильмияров рассказал, что ему пришло «письмо счастья» на автомобиль, которого у него никогда не было. В Государственной регистрационной службе впервые столкнулись с таким случаем и проверяют его.

В ГРС 24.kg также пояснили, как узнать, сколько машин зарегистрировано на человека.

На портале электронных услуг portal.srs.kg нужно открыть каталог услуг, где найти раздел «Транспорт». В нем доступна услуга «Проверка на наличие транспортного средства». При введении в поле ИНН выйдет информация о количестве автомобилей, зарегистрированных на человека.

«Если реальное количество машин не совпадает с тем, что выдает система, надо обратиться в ГУ «Унаа». Там гражданин может получить полную выписку о зарегистрированных авто: марка, госномер, свидетельство о регистрации. Если машины проданы по доверенности, а вы не знаете, где новый владелец, на портале в разделе «Транспорт» есть услуга «Поиск владельца транспортного средства», — рассказали в ведомстве.

В ГРС пока не знают, как быть, если человек обнаружит, что на него зарегистрирован автомобиль, которого у него никогда не было. «Мы впервые столкнулись с таким. При оформлении запрашивается паспорт продавца и покупателя. Без ведома гражданина невозможно оформить машину», — отметили в ведомстве.

В случае выявления неточностей кыргызсатнцы могут обратиться с заявлением в ГРС или ГУ «Унаа».
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