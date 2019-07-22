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Общество

Впервые фестиваль Tengri Music пройдет на Иссык-Куле

Впервые фестиваль Tengri Music пройдет на Иссык-Куле. Об этом на пресс-конференции сообщила глава ОФ Prima Виктория Юртаева.

По ее словам, в рамках мероприятия пройдут два концерта: классической и джазовой музыки. Выступят именитые музыканты из Кыргызстана, России, Армении, Казахстана, Беларуси, Германии и Австрии.

В числе участников один из самых известных гитаристов современности Артем Дервоед, джазовая прима, вокалистка Карина Кожевникова, меццо-сопрано из Австрии Хайдемария Обертюр, лауреат международных конкурсов, исполнительница барочной и современной музыки, солист биг-бэнда имени Олега Лундстрема, трубач Ростислав Кочетов, легендарный армянский тенор, за плечами которого Большой театр, Гор Арсенян, выдающаяся кыргызская оперная певица, покорившая самую взыскательную европейскую публику, сопрано Джамиля Раимбекова и джазовый мэтр, пианист Лев Кушнир.

«Концерты пройдут 9-10 августа в центре «Рух Ордо». Мы планируем привлечь около 5-6 тысяч зрителей», — отметила Виктория Юртаева.

Она добавила, что впервые вход на концерты будет платным. Стоимость одного — 1 тысяча сомов. При покупке билетов сразу на оба мероприятия оплата составит 1,5 тысячи сомов. Для детей до 12 лет вход бесплатный.

«Это вынужденная мера. Ранее мы проводили фестиваль в парке Победы на Южных воротах в Бишкеке. Но он маленький и не вмещал всех желающих. Чтобы сделать посещение комфортным для зрителей, и решили ввести плату», — пояснила глава ОФ Prima.
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