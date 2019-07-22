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Общество

БГК готовит решение о присвоении имени Турдакуна Усубалиева Старой площади

Фото 24.kg. Старая площадь и Дом правительства в Бишкеке

Старой площади в столице предлагают присвоить имя Турдакуна Усубалиева. Соответствующее постановление вынес на общественное обсуждение Бишкекский городской кенеш.

В справке-обосновании отмечено, что в мэрию и Бишкекглавархитектуру регулярно обращаются граждане и организации с вопросом увековечения памяти Турдакуна Усубалиева — присвоения его имени одному из объектов города.

Вопрос о присвоении имени Турдакуна Усубалиева Старой площади 28 ноября 2018 года рассмотрела комиссия столичного муниципалитета по топонимике и увековечению памяти.

«Учитывая заслуги Турдакуна Усубалиева, комиссия поддержала предложение и решила внести его на рассмотрение сессии Бишкекского городского кенеша», — говорится в справке-обосновании.

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Напомним, что в феврале на очередной сессии БГК подняли вопрос о возможности присвоения Старой площади и новой школе «Газпрома» имени Турдакуна Усубалиева. Ранее в Жогорку Кенеше в его честь предлагали переименовать улицу Киевскую. Однако фонд Турдакуна Усубалиева выступил против.

Внук советского деятеля, депутат БГК Эрмек Усубалиев тогда напомнил, что в столице действует мораторий на переименование. Но у Старой площади названия нет, значит, запрет на нее не распространяется.

Депутат парламента Жыргалбек Турускулов предложил включить в школьную программу в качестве предмета изучение жизни и государственной деятельности Турдакуна Усубалиева, а также присвоить его имя Историческому музею.

В 2019-м отмечают столетие со дня рождения первого секретаря Киргизской ССР Турдакуна Усубалиева. В годы его руководства в республике построили 150 крупных промышленных объектов, с его деятельностью связаны развитие промышленности и сельского хозяйства, науки и образования, массовое жилищное строительство и сооружение архитектурных ансамблей площадей Ала-Тоо и Победы в Бишкеке, построены Токтогульская ГЭС и ряд других объектов.

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