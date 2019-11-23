Музей Турдакуна Усубалиева построят в Нарынской области

В Нарынской области построят музей Турдакуна Усубалиева. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата правительства.

По его данным, в ходе рабочего визита в Нарынскую область премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев заложил капсулу на месте строительства музея и памятника Турдакуну Усубалиеву в селе Кочкор, а также ознакомился с эскизами объектов.

Глава кабмина также принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 100-летнему юбилею со дня рождения Турдакуна Усубалиева. Он отметил, что слова «величество человека в его простоте» точно описывают бывшего первого секретаря ЦК Компартии Киргизии.

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Мухаммедкалый Абылгазиев подчеркнул особенности советской политической системы, касающиеся в том числе и распределения бюджетных средств между союзными республиками. Но Турдакун Усубалиев благодаря организационным способностям и личным качествам смог укрепить позиции Киргизской ССР.

«Тогда были свои особенности в политике: противостояние внутри партийных номенклатур, политические игры, трудности в плановой экономике. Все это влияло на каждую республику, но вслух об этом практически не говорили. Представьте, как сложно было управлять страной. Турдакуну Усубалиеву это было под силу. Это доказали история и время. В ту эпоху республике была отведена роль сырьевого придатка. Однако Турдакун Усубалиев правильно воспользовался годами застоя и превратил республику в аграрно-индустриальную. В годы его руководства активно развивались промышленность, машиностроение, жилищное строительство, гидроэнергетика», — сказал премьер-министр.

Турдакун Усубалиев родился 6 ноября 1919-го в селе Кочкор Нарынской области. Государственный и партийный деятель, Герой Кыргызской Республики.

Первый секретарь ЦК Коммунистической партии Киргизской ССР с 1961 по 1985 год. С его деятельностью связаны развитие промышленности и сельского хозяйства, науки и образования, массовое жилищное строительство и сооружение архитектурных ансамблей площадей Ала-Тоо и Победы в Бишкеке, построены Токтогульская ГЭС и ряд других электростанций.

Умер 7 сентября 2015-го.