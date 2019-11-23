10:56
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Музей Турдакуна Усубалиева построят в Нарынской области

В Нарынской области построят музей Турдакуна Усубалиева. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата правительства.

По его данным, в ходе рабочего визита в Нарынскую область премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев заложил капсулу на месте строительства музея и памятника Турдакуну Усубалиеву в селе Кочкор, а также ознакомился с эскизами объектов.

Глава кабмина также принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 100-летнему юбилею со дня рождения Турдакуна Усубалиева. Он отметил, что слова «величество человека в его простоте» точно описывают бывшего первого секретаря ЦК Компартии Киргизии.

Читайте по теме
100-летие Турдакуна Усубалиева. Семь малоизвестных фактов из детства и юношества

Мухаммедкалый Абылгазиев подчеркнул особенности советской политической системы, касающиеся в том числе и распределения бюджетных средств между союзными республиками. Но Турдакун Усубалиев благодаря организационным способностям и личным качествам смог укрепить позиции Киргизской ССР.

«Тогда были свои особенности в политике: противостояние внутри партийных номенклатур, политические игры, трудности в плановой экономике. Все это влияло на каждую республику, но вслух об этом практически не говорили. Представьте, как сложно было управлять страной. Турдакуну Усубалиеву это было под силу. Это доказали история и время. В ту эпоху республике была отведена роль сырьевого придатка. Однако Турдакун Усубалиев правильно воспользовался годами застоя и превратил республику в аграрно-индустриальную. В годы его руководства активно развивались промышленность, машиностроение, жилищное строительство, гидроэнергетика», — сказал премьер-министр.

Турдакун Усубалиев родился 6 ноября 1919-го в селе Кочкор Нарынской области. Государственный и партийный деятель, Герой Кыргызской Республики.

Первый секретарь ЦК Коммунистической партии Киргизской ССР с 1961 по 1985 год. С его деятельностью связаны развитие промышленности и сельского хозяйства, науки и образования, массовое жилищное строительство и сооружение архитектурных ансамблей площадей Ала-Тоо и Победы в Бишкеке, построены Токтогульская ГЭС и ряд других электростанций.

Умер 7 сентября 2015-го.
Ссылка:
просмотров: 63
Версия для печати
Материалы по теме
Президент предложил присвоить имя Турдакуна Усубалиева одному из районов Бишкека
Сооронбай Жээнбеков назвал период руководства Усубалиева золотой эпохой
100-летие Турдакуна Усубалиева. Семь малоизвестных фактов из детства и юношества
Уехал из Бишкека, вернулся в Турдакун. Соцсети об идее переименовать столицу
Зуд переименований. Столице Кыргызстана предлагают присвоить имя Усубалиева
Старая площадь в Бишкеке будет носить имя Турдакуна Усубалиева
Юбилей Турдакуна Усубалиева. В Бишкеке на площади Ала-Тоо открыли фотовыставку
Школа в контейнерах, юбилей Турдакуна Усубалиева. Что волнует депутатов
Потомки Турдакуна Усубалиева просят провести юбилейные мероприятия скромно
Как будет выглядеть площадь Турдакуна Усубалиева, показали в мэрии Нарына
Популярные новости
Батукаева хотели обменять на&nbsp;Бакиева. Очная ставка Атамбаева и&nbsp;Атаханова Батукаева хотели обменять на Бакиева. Очная ставка Атамбаева и Атаханова
Сапар Исаков о&nbsp;связях Хабибулы Абдукадыра с&nbsp;Матраимовым и&nbsp;Сооронбаем Жээнбековым Сапар Исаков о связях Хабибулы Абдукадыра с Матраимовым и Сооронбаем Жээнбековым
Убийство Айеркена Саймаити. Главу ГСБЭП уличили в&nbsp;связях с&nbsp;китайским бизнесменом Убийство Айеркена Саймаити. Главу ГСБЭП уличили в связях с китайским бизнесменом
Контрабандные схемы Матраимовых. Реакция соцсетей на&nbsp;расследование Контрабандные схемы Матраимовых. Реакция соцсетей на расследование
Бизнес
Amediateka от&nbsp;MegaCom: любимые сериалы у&nbsp;вас в&nbsp;смартфоне! Amediateka от MegaCom: любимые сериалы у вас в смартфоне!
Рынок безналичных платежей: больше чем карты, больше чем платежи Рынок безналичных платежей: больше чем карты, больше чем платежи
&laquo;Чакыр Япы&raquo;: Наша главная задача&nbsp;&mdash; успешно завершить проект «Чакыр Япы»: Наша главная задача — успешно завершить проект
Время инвестиций: сотрудничество между&nbsp;КР и&nbsp;Британией обсудили в&nbsp;Лондоне Время инвестиций: сотрудничество между КР и Британией обсудили в Лондоне
23 ноября, суббота
10:49
Музей Турдакуна Усубалиева построят в Нарынской области Музей Турдакуна Усубалиева построят в Нарынской области...
10:30
Экс-сотрудник Седьмого управления МВД выиграл суд у «Азия Ньюс»
10:13
Вывод денег Елисеева. Минэкономики опровергает информацию ГКНБ
10:00
Люблю помогать людям. История ВИЧ-инфицированной
09:48
Фонд «Ветераны 365» объявил сбор средств для покупки подарков
22 ноября, пятница
23:32
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана глазами читателей 24.kg