Торговля на «Дордое». Ежемесячно в бюджет поступает 34-37 миллионов сомов

Ежемесячно от предпринимателей рынка «Дордой», которые работают по патенту, поступает 34-37 миллионов сомов. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил начальник управления торговой политики Министерства экономики Кубан Айдаралиев.

По его словам, эта цифра остается относительно стабильной. Существенного снижения нет.

«Хотя, конечно, после 19 марта некоторое снижение чувствовалось. Это связано с замедлением торговли некоторыми товарами», — рассказал Кубан Айдаралиев.

В свою очередь заместитель министра экономики Автандил Алыбаев, говоря о внешнеторговом обороте, отметил, что его уровень за пять месяцев 2019 года снизился на 2,6 процента. При этом экспортные поставки повысились на 3,7 процента в основном за счет увеличения экспорта золота, а импортные сократились на 4,7 процента.