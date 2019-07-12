Новым директором ГП «Инфоком» стал Рыскулбек Осмоналиев. Об этом 24.kg сообщили в Государственной регистрационной службе.

Талант Абдуллаев, ранее занимавший эту должность, уволен.

Рыскулбек Осмоналиев окончил Кыргызский национальный университет имени Ж.Баласагына (экономист) и Академию государственного управления при президенте КР (менеджер).

Трудовую деятельность начал бухгалтером в промышленном кооперативе Кочкорского района Нарынской области. Работал бухгалтером в центре образования Ленинского района, главным специалистом в департаменте социального питания мэрии Бишкека.

С 2015 года Рыскулбек Осмоналиев работал в ГП «Инфоком» в отделе закупок.