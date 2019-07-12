«Безопасный город». Куратор проекта оплатил штраф за превышение скорости

Заместитель председателя Государственного комитета информационных технологий и связи Кубаныч Шатемиров оплатил штраф за превышение скорости со скидкой. Об этом он сообщил в социальной сети Facebook.

«За полученный штраф превышения скорости «Безопасного города», воспользовавшись скидкой 50 процентов, я оплатил 500 сомов со своей зарплатной карты через мобильное приложение. Это заняло у меня не больше минуты. Как видите, комиссия банка составила всего 5 сомов, хотя если бы оплачивали традиционным путем или через отделения «Кыргыз почтасы», то комиссия составила бы от 20 до 35 сомов», — написал Кубаныч Шатемиров.

Он призвал кыргызстанцев пользоваться безналичными платежными инструментами.