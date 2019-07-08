Без названий, пандусов и освещения. В каком состоянии остановки в Бишкеке

Активисты проекта Peshcom рассказали, какими должны быть автобусные остановки в Бишкеке. В столице 636 пунктов, где пассажиры ожидают общественный транспорт. Эксперты изучили 20 из них — в центре, микрорайонах и новостройках.



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и на одной

из остановок не было ни схем, ни расписания маршрутов.

интернете нужный маршрут можно найти с помощью мобильных приложений bus.kg и inobi. Но не все кыргызстанцы могут воспользоваться интернетом. На двух были обнаружены старые почерневшие от времени и пыли вывески, на которых уже ничего не разобрать. В Peshcom уточнили, что в

По их словам, н

Еще одно из отличий правильной остановки — наличие названия. В Бишкеке только на двух из 20 проинспектированных оно имелось на дорожном знаке. А на самих остановках место для названия, как правило, занято рекламой.

Остановка должна быть видна издалека за счет соответствующего дорожного знака. Но в 30 процентах случаев он отсутствовал.

В 10 процентах — на остановочном пункте нет павильона. «Соответственно на таких остановках нет скамеек и освещения, что крайне неудобно и небезопасно для людей в ночное время. Эти остановки находятся в новостройках», — уточняют исследователи.

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На многих бишкекских остановках есть лампы, которые предусмотрены не для пассажиров, а для освещения рекламных плоскостей.

Исследователи отметили, что в Бишкеке 13 прозрачных остановок. Они находятся по улице Киевской — перед памятником Чингизу Айтматову, возле «Бишкек Парка» и перед улицей Абдрахманова; по Жибек Жолу — у новой мечети; по проспекту Манаса. В мэрии добавили, что в 2019 году за счет арендаторов будет построено еще пять прозрачных остановок по улице Токтогула.