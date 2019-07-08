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Общество

Без названий, пандусов и освещения. В каком состоянии остановки в Бишкеке

Активисты проекта Peshcom рассказали, какими должны быть автобусные остановки в Бишкеке. В столице 636 пунктов, где пассажиры ожидают общественный транспорт. Эксперты изучили 20 из них — в центре, микрорайонах и новостройках.

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По их словам, ни на одной из остановок не было ни схем, ни расписания маршрутов. На двух были обнаружены старые почерневшие от времени и пыли вывески, на которых уже ничего не разобрать. В Peshcom уточнили, что в интернете нужный маршрут можно найти с помощью мобильных приложений bus.kg и inobi. Но не все кыргызстанцы могут воспользоваться интернетом.

Еще одно из отличий правильной остановки — наличие названия. В Бишкеке только на двух из 20 проинспектированных оно имелось на дорожном знаке. А на самих остановках место для названия, как правило, занято рекламой.

Остановка должна быть видна издалека за счет соответствующего дорожного знака. Но в 30 процентах случаев он отсутствовал.

В 10 процентах — на остановочном пункте нет павильона. «Соответственно на таких остановках нет скамеек и освещения, что крайне неудобно и небезопасно для людей в ночное время. Эти остановки находятся в новостройках», — уточняют исследователи.

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Покрытие в 35 процентах случаев волонтеры исследования оценили как «плохое». Даже на остановке возле ЦУМа, которая находится в самом центре города, местами отсутствует плитка. Отмечается, что остановка должна находиться на уровне тротуара — чтобы не было ступенек или других препятствий на пути пешеходов. Если же возвышения избежать невозможно, то необходимо обеспечить пологий спуск — пандус. В 80 процентах случаев на бишкекских остановках нет пандусов. Остановка должна иметь индивидуальное освещение. Это нужно не только для комфорта пассажиров, но и для безопасности в ночное время.

На многих бишкекских остановках есть лампы, которые предусмотрены не для пассажиров, а для освещения рекламных плоскостей.

Исследователи отметили, что в Бишкеке 13 прозрачных остановок. Они находятся по улице Киевской — перед памятником Чингизу Айтматову, возле «Бишкек Парка» и перед улицей Абдрахманова; по Жибек Жолу — у новой мечети; по проспекту Манаса. В мэрии добавили, что в 2019 году за счет арендаторов будет построено еще пять прозрачных остановок по улице Токтогула.

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