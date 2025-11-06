Рейд на остановках Бишкека. На штрафстоянку забрали 27 машин

По поручению мэра Айбека Джунушалиева муниципальное предприятие «Городская дорожно-транспортная инфраструктура» провело масштабные рейды в отношении водителей, незаконно останавливающихся на автобусных остановках и препятствующих движению общественного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета Бишкека.

Проверки прошли по всему городу. В рамках рейда за один день выявлено 27 автомобилей, припаркованных на остановках. Их эвакуировали на штрафстоянку.

Мероприятие направлено на поддержание непрерывного движения общественного транспорта и соблюдение правил дорожного движения.

Мэрия просит водителей не останавливаться на остановках и не препятствовать движению общественного транспорта.