Мэрия Бишкека расторгнет договоры с арендаторами незавершенных остановок

Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев во время обхода поручил расторгнуть договоры с арендаторами остановочных комплексов, которые не завершили реконструкцию в срок. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.

Как отметили в мэрии, глава столицы возмутился, что арендаторы заинтересованы только коммерческой частью и забывают об обязанностях перед Бишкеком, горожанами и гостями столицы. В пример он привел остановочный комплекс по проспекту Чуй, помещение которого до сих пор не введено в эксплуатацию, а его стекло, по предварительным данным, сломали неизвестные.

Айбек Джунушалиев также вынес замечания водителям частного авто, которые припарковались возле остановки, создавая препятствие общественному транспорту и в то же время водителям автобусов, осуществляющим остановку в начале остановочного пункта.

Он поставил задачу рассмотреть возможность предоставления остановок другим лицам в установленном порядке для того, чтобы работы завершались оперативно.