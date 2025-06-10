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Общество

Мэрия Бишкека расторгнет договоры с арендаторами незавершенных остановок

Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев во время обхода поручил расторгнуть договоры с арендаторами остановочных комплексов, которые не завершили реконструкцию в срок. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.

Как отметили в мэрии, глава столицы возмутился, что арендаторы заинтересованы только коммерческой частью и забывают об обязанностях перед Бишкеком, горожанами и гостями столицы. В пример он привел остановочный комплекс по проспекту Чуй, помещение которого до сих пор не введено в эксплуатацию, а его стекло, по предварительным данным, сломали неизвестные.

Айбек Джунушалиев также вынес замечания водителям частного авто, которые припарковались возле остановки, создавая препятствие общественному транспорту и в то же время водителям автобусов, осуществляющим остановку в начале остановочного пункта.

Он поставил задачу рассмотреть возможность предоставления остановок другим лицам в установленном порядке для того, чтобы работы завершались оперативно.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/332119/
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