Мэрия Бишкека хочет за 10 дней установить 11 остановок на проспекте Айтматова

Вице-мэр Бишкека Рамиз Алиев сообщил, что на проспекте Айтматова завершается строительство 11 новых остановочных комплексов. По его словам, работы будут завершены в течение ближайших десяти дней.

Остановки станут частью обновленной транспортной инфраструктуры южной части столицы. В мэрии отмечают, что новые комплексы будут выполнены в едином стиле, с защитными навесами и улучшенной посадочной зоной для пассажиров.

Строительно-монтажные бригады работают одновременно на нескольких участках проспекта, чтобы успеть в установленный срок. Вице-мэр подчеркнул, что модернизация остановочных пунктов — часть масштабной реконструкции проспекта Айтматова, где уже завершаются дорожные и инженерные работы.