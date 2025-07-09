В Бишкеке тестируют первую «умную» остановку

В Бишкеке стартовал пилотный проект «Умная остановка», направленный на повышение комфорта среди жителей. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Остановка установлена у Кыргызской национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова. Теперь там работает электронное информационное табло, которое в режиме настоящего времени отображает номера автобусов и время прибытия транспорта, а также помогает построить маршрут с учетом пересадок.

Для удобства граждан, включая людей с нарушениями зрения, установили функцию голосового озвучивания информации.

Разработка осуществляется муниципальным предприятием «Центр цифровых технологий».

Инициатива находится на стадии тестирования. В случае успешной реализации проект планируют расширить на другие остановки города.