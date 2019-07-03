В Бишкеке на одной из остановок активисты повесили схему маршрутов транспорта

В Бишкеке активисты группы Peshkom на одной из остановок повесили схему с маршрутами общественного транспорта.

Как отметили они на своей странице в социальной сети Facebook, таким образом активисты решили узнать реакцию пассажиров на карту.

«Во многих городах мира на остановках указаны маршруты общественного транспорта. Эта информация делает жизнь людей удобнее — так легко и быстро узнаешь, на чем можно добраться до пункта назначения. На остановках Бишкека такой информации нет. Мы провели эксперимент — распечатали и повесили схему маршрутов на остановке «Моссовет» и посмотрели, как реагируют на нее пассажиры», — написали они.