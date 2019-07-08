В Кыргызстане решили помочь предпринимателям. Закон о СЭЗ будет переписан

В Кыргызстане решили переписать закон, регулирующий деятельность свободных экономических зон (СЭЗ). Изменения инициировали депутаты Жогорку Кенеша.

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Авторы выступают за создание специальной субзоны — часть свободных территорий, расположенных в СЭЗ. Ее границы определяются и изменяются решением правительства. Кроме того, будет работать и управляющая компания. Она отбирается по итогам конкурса. Правительство заключает с ней соглашение по управлению свободными экономическими зонами.

Нардепы предлагают создать в КР кластер креативных индустрий. Это сконцентрированная на территории СЭЗ группа взаимосвязанных организаций. Так называемый торговый хаб.

Отмечается, что для СЭЗ предлагается также снизить отчисления с 2 до 0,5 процента с выручки от реализации товаров, работ и услуг на территории Кыргызстана.

На сегодня в Кыргызстане работают пять СЭЗ — «Бишкек», «Каракол», «Лейлек», «Маймак» и «Нарын». Из них только «Бишкек» функционирует полноценно, имея ограждение около 80 процентов территории.