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Экономика

На юге Кыргызстана предлагают создать торговый хаб

На юге Кыргызстана предлагают создать торговый хаб. Об этом сегодня на пресс-конференции в ИА «24.kg» сообщил экономист Манас Султанов.

По его словам, все программы развития Кыргызстана не работают. С вхождением в ЕАЭС республика потеряла торговлю. «25 лет торговля нас кормила. «Дордой» работал, привозили товары из Китая и продавали соседним странам. Сейчас торговый центр не «Дордой», а «Хоргос» в Казахстане. Товары везут оттуда и продают только на территории Кыргызстана», — отметил Манас Султанов.

Он предлагает создать в Кыргызстане торговый хаб, как в Дубае. «У Кыргызстана в два раза больше возможностей, чем у дубайского хаба. Его нужно создавать на юге республики, так как нужна большая площадь. В Узбекистане работают семь свободных экономических зон, но по отдельности они не имеют такого влияния. Если их объединить, будет всемирный центр торговли. Население Кыргызстана будет трудоустроено», — пояснил экономист.

Он добавил, чтобы СЭЗ заработала, нужно построить железную дорогу из Китая. Таким образом, будет создан самый короткий путь из Азии в Европу. Необходимо подписать лишь несколько документов правительству и Жогорку Кенешу, а после придут инвесторы. 
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