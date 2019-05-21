Снижение штрафов за нарушение ПДД. Как водители манипулируют правительством

На прошлой неделе депутаты Жогорку Кенеша озаботились штрафами за нарушение Правил дорожного движения, дескать, они слишком высокие и не по карману кыргызстанцам. Парламентарии предложили снизить их.

Инициативу тут же поддержали активисты и решили организовать флешмоб. Правительство, видимо, испугалось такой угрожающей активности общественности и пошло у нее на поводу.

Бедность не материальная

По словам депутата Тазабека Икрамова, многие кыргызстанцы из-за высоких тарифов стали бедняками. Если раньше штрафы дисциплинировали водителей, то сейчас попросту лишают большей части заработка. Однако нардеп не берет во внимание, что штраф — это не налог. Его невозможно необоснованно выписать водителю. Юридически грамотный гражданин, знающий свои права и обязанности, сможет доказать свою правоту.

Тем не менее еще один депутат — Кожобек Рыспаев — выступил с предложением снизить штрафы за нарушение ПДД.

«Когда запустили проект «Безопасный город», все сказали, что все замечательно. А я тогда говорил, что нужно уменьшить штрафы за нарушение ПДД. Приходящие на почту штрафы уплачивают лишь 20 процентов нарушителей, это приведет к нехорошим последствиям. Мы сделали штрафы слишком высокими. Народ не может их платить, поэтому надо рассмотреть вопрос о снижении, ориентироваться на социальное положение в стране. Иначе мы заведем народ в тупик», — сказал он.

Официальная статистика ГУОБДД МВД КР говорит обратное. С начала запуска проекта «Безопасный город» вынесено 108 тысяч 137 постановлений о нарушении Правил дорожного движения. Из них оплачено 48 тысяч 168 штрафов на 70 миллионов сомов, что составляет 44,5 процента.

Стоит отметить, что и водитель Тазабека Икрамова, и сам Кожобек Рыспаев засветились в дорожных сводках как нарушители ПДД.

В 2016 году Кожобека Рыспаева во время рейда оштрафовали за незаконную тонировку.

В 2018-м между сотрудниками ГУОБДД и водителем Lexus LX570 произошел конфликт, свидетелем которого стал журналист агентства Sputnik Кыргызстан.

Водитель внедорожника вел себя агрессивно, отбирал технику у журналиста. Сотрудники милиции составили протокол и автомобиль с госномером 02KG 570 AAA увезли на штрафстоянку. Водитель оштрафован на 2,5 тысячи сомов за незаконную тонировку. Машина поставлена на штрафстоянку. Внедорожник оформлен на нарушителя. По информации Sputnik Кыргызстан, эта машина принадлежит депутату Жогорку Кенеша Тазабеку Икрамову.

Сам парламентарий тогда рассказал 24.kg, что разберется с водителем. Видимо, «разборки» и навели отличника образования на мысль, что штрафы слишком высокие.

Когда чиновник — марионетка

Премьер-министр поспешил выслужиться перед депутатами и на очередном совещании по «Безопасному городу» поручил создать рабочую группу для изучения вопроса корректировки размеров штрафов за нарушение ПДД.

На этом же совещании озвучена официальная статистика по оплате штрафов в 44,5 процента от выставленных постановлений. Откуда у депутатов данные о 20 процентах, остается лишь гадать.

В качестве пояснения в кабмине озвучили, что основные штрафы варьируются от 1 до 5,5 тысячи сомов. Лишь по наиболее общественно опасным нарушениям, таким как автохулиганство, превышение разрешенной скорости на 60 километров в час и более, управление в состоянии алкогольного опьянения, установлены более жесткие меры ответственности.

Самый высокий штраф за пьяную езду — 17,5 тысячи сомов.

К слову, штраф за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения раньше был 20 тысяч сомов, то есть он уже снижен.

Для сравнения: в России штраф за пьяную езду — 30 тысяч рублей ($341) с лишением прав на 1,5-2 года. При этом заплатить штраф следует в течение 70 дней с момента получения постановления. Неуплата в срок влечет наложение штрафа в двукратном размере от суммы неуплаченного штрафа либо административный арест на срок до 15 суток.

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В Казахстане за управление машиной в состоянии опьянения штрафы не предусмотрены. Водителя лишат прав на три года.

В Узбекистане штраф за аналогичное нарушение — 5 миллионов 68 тысяч 250 сумов ($605).

С повышением штрафов водителям предоставили возможность получить 50-процентную скидку при оплате постановления в течение 15 календарных дней. Благо на отдельные виды нарушений скидка не предусмотрена.

Но и этого чиновникам показалось мало. Они решили учесть мнение двух депутатов и пересмотреть обоснованность и эффективность действующих штрафов.

Отголоски здравого смысла

При обсуждении поправок в Кодекс о нарушениях, касающихся ПДД, многие депутаты говорили, что штрафы, наоборот, нужно повышать.

Исхак Пирматов считает, что за езду в пьяном виде нужно лишать водительских прав, но новым кодексом предусмотрен только штраф.

«Значит, можно заплатить 17,5 тысячи сомов, пить и дальше нарушать? У кого позволяют средства, тот так и будет садиться пьяным за руль. Есть разные мнения, что 17,5 тысячи — слишком много. Но даже если сделать штраф 170 тысяч сомов, будет мало. Нужно лишать прав таких водителей», — сказал нардеп.

Тогда вице-премьер-министр Жениш Разаков согласился с ним, что нужно увеличивать штрафы за пьяную езду.

Рада Туманбаева предложила поднять ставку за вождение в состоянии алкогольного опьянения до 50 тысяч сомов.

Дастан Бекешев озвучил свою позицию в социальной сети Twitter. По его словам, штрафы за нарушение ПДД снижать нельзя. Это лишь увеличит количество дорожно-транспортных происшествий.

«Да, как депутат, я должен следовать настроениям общества, но есть и другая часть общества, которая стала инвалидами, потеряла членов семей из-за ДТП. Активисты проводили пресс-конференцию, где требовали понижения штрафов, а в случае чего пригрозили митингами... Нет, скажете вы, убийство совершают преступники», — написал он.

Такими темпами родственники осужденных за убийство начнут просить снижения санкций за убийство. Дастан Бекешев

Цена жизни

С 6 по 12 мая прошла Глобальная неделя безопасности дорожного движения. Несмотря на проводимую работу, уровень ДТП в Кыргызстане остается критичным. Такого мнения придерживаются медики, которые знают, сколько человек гибнет под колесами авто.

По словам специалиста управления общественного здравоохранения Минздрава Тилека Бутешова, официально за последние пять лет зафиксировано более 32 тысяч ДТП, погибло более 5 тысяч человек, более 50 тысяч получили ранения. Более 56 процентов пострадавших получили черепно-мозговую травму.

Ежегодно в мире в автомобильных авариях погибает 1,35 миллиона человек и 84 тысячи человек в Европейском регионе, куда входит Кыргызстан. Такие данные приводит Всемирная организация здравоохранения.

Дорожно-транспортные происшествия являются ведущей причиной смерти людей 5-29 лет.

По статистике за 2018 год, в Кыргызстане приходится 14 аварий со смертельным исходом на 100 ДТП с травмами, среди детей — 19 смертельных случаев на 100 ДТП.

В течение года зафиксировано более 5 тысяч ДТП, из которых 1,4 тысячи с участием детей. За год погибли 716 человек, из них 87 детей.

Нора Суюналиева не понаслышке знает, каково терять близких. Она вдова Темира Джумакадырова, погибшего в ДТП. После его смерти она активно занимается общественной деятельностью и предлагает по-другому посмотреть на проблему.

«Вопрос дорожной безопасности — это большой спектр работы. В течение Глобальной недели дорожной безопасности, которая недавно прошла, мы провели большое количество мероприятий. Это были уроки и лекции с детьми. Ребенок — это тот, с которого нужно начать работу. Посмотрите, как в школах преподается урок ОБЖ. Дети там спят, поэтому надо такие уроки проводить более интерактивно. Потому что это вопросы их жизни», — считает она.

По ее словам, эффективнее провести тематический День независимости или День города.

«То, что мы делаем, катастрофически не хватает, потому что это нужно проводить массово, для этого необходима поддержка государства. Можно объявить год дорожной безопасности. За 1,5 месяца, по данным ГУОБДД, выписано около 42 тысяч штрафов, из которых 25 тысяч — за превышение скорости. Это говорит о том, что люди не думают о своей безопасности. Поэтому надо менять кардинально подход и вводить международные стандарты», — пояснила Нора Суюналиева.

К сожалению, Мухаммедкалый Абылгазиев такое альтернативное мнение не услышал, забыв о тысячах погибших и пострадавших в авариях, и решил встать на сторону нарушителей.