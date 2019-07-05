Суд над экс-мэрами Бишкека. Прокурора обвинили в давлении на свидетеля

В Ленинском районном суде Бишкека продолжается процесс по уголовному делу в отношении бывших столичных мэров Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова.

В ходе судебного заседания в качестве свидетеля допрошен представитель ОсОО «Дастан инженеринг». Прокурор спросил, почему контракт между ТНК «Дастан» и ОсОО «Дастан Инжиниринг» не был продлен. Зачитаны показания свидетеля, согласно которым договор о поставках изделий был заключен в 2011 году. Прокурор спросил, решал ли данный вопрос председатель правления корпорации Албек Ибраимов.

Адвокат подсудимого Сергей Слесарев заявил протест. По его словам, прокуратура должна задавать вопросы, а не зачитывать показания свидетеля.

Судья Кубанычбек Касымбеков отклонил протест.

Свидетель не смог сказать, была ли указана цена в контракте.

На вопрос о том, могли ли увеличить стоимость контракта без ведома председателя правления «Дастана», свидетель также затруднился ответить.

О фактической цене контракта свидетель отказался отвечать. По его словам, цена устраивала компанию и не была завышенной.

Четырнадцати обвиняемым, включая Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова, инкриминируют коррупцию. По версии следствия, экс-чиновники умышленно допустили необоснованное завышение объемов строительных работ и материалов на общую сумму 12 миллионов 160 тысяч 641 сом. Албека Ибраимова обвиняют также в растрате средств в ТНК «Дастан» и коррупции при предоставлении муниципальных земельных участков в пользование физическим и юридическим лицам. Никто из них виновным себя не признал. А Кубанычбек Кулматов назвал это дело сфабрикованным.