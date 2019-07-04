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Общество

В Кыргызстане улучшилась скорость интернета

Кыргызстан занимает 155-е место в рейтинге скорости интернета. Об этом сообщает компания Cable.co.uk.

Специалисты отслеживали показатели скорости широкополосного интернета в 207 государствах. Они определяли общую среднюю скорость.

В прошлом году Кыргызстан занимал 163-е место из 200 исследуемых стран. Средняя скорость загрузки данных в республике составляет 2,5 мегабита в секунду. Чтобы скачать видео в 5 гигабайт, потребуется 4 часа 33 минуты 25 секунд.

Самая высокая скорость в Тайване — 85,02 мегабита в секунду. Такое же видео там скачивается за восемь минут. Примечательно, что еще в прошлом году Тайвань занимал 14-е место.

Второе место занимает Сингапур со скоростью интернета в 70,86 мегабита в секунду. На третьем месте — остров Джерси, где скорость интернета составляет 67,46 мегабита в секунду.

Россия занимает 54-е место, Казахстан — 113-е, Узбекистан — 181-е.
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