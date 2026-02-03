19:07
Около 99 процентов международного интернет-трафика идет по подводным кабелям

Фото ASN. Красные буи маркируют путь пролегания подводного кабеля

В информационную эпоху подводные кабели стали фундаментом цифровой связи — по ним идет около 99 процентов международного интернет-трафика. Об этом сообщает Служба новостей ООН.

По ее данным, соединять разные части мира с помощью коммуникационных кабелей начали уже давно. В 1850 году Великобритания и Франция стали первыми странами, связанными подводным телеграфным кабелем.

С тех пор технологии постоянно развивались: телеграфные службы сменились телефонными сетями, а затем появился и высокоскоростной интернет, обеспечиваемый волоконно-оптическими кабелями. Сегодня по этим линиям, проложенным по дну морей и океанов, каждую секунду передаются сотни терабит данных.

По всему миру насчитывается более 500 коммерческих подводных кабелей, соединяющих континенты.

Относительно тонкие — толщиной примерно с садовый шланг — эти кабели протянулись примерно на 1,7 миллиона километров. Этого достаточно, чтобы несколько раз опоясать Землю.

«Перед прокладкой кабелей дно тщательно обследуется с целью выбора маршрутов с наименьшими рисками и минимальным воздействием на окружающую среду. Затем специальные суда разматывают огромные катушки с волоконно-оптическим кабелем и укладывают его на морское дно, — говорится в сообщении. — По мере того, как эти кабели становятся основой мировой экономики, любые перебои в передаче данных мгновенно дают о себе знать, затрагивая экономическую деятельность, экстренные и технологические службы, системы безопасности и доступ к интернету для миллиардов людей по всему миру».

Ежегодно фиксируется от 150 до 200 инцидентов с подводными кабелями — в среднем от трех до четырех в неделю.

Нарушения работы кабелей могут быть вызваны землетрясениями, подводными оползнями и извержениями вулканов. Однако статистика показывает, что около 80 процентов инцидентов происходят по вине человека: кабели повреждаются судами, в частности якорями.
