Казахстан планирует делиться интернетом с Кыргызстаном через Starlink

Казахстан намерен обеспечить доступ к интернету для соседних государств за счет спутниковой инфраструктуры Starlink, размещенной на территории страны. Об этом сообщил министр искусственного интеллекта и цифрового развития РК Жаслан Мадиев на заседании правительства.

Спутниковый интернет Starlink официально заработал в Таджикистане

По его словам, в этом году планируется передача интернет-трафика в Таджикистан, в дальнейшем – Монголию и Кыргызстан через гейтвей-станции Starlink, построенные в Казахстане. Сигнал будет транслироваться за пределы республики, и это укрепит позиции страны как регионального лидера в сфере цифровой связанности.

Внутри Казахстана цифровизация также продолжается: в этом году оптоволокно получат 1,9 тысячи сел, а к следующему году охват превысит 90 процентов. Кроме того, все республиканские дороги будут обеспечены интернет-инфраструктурой.

При этом накануне сообщалось, что сеть Starlink уже начала предоставлять услуги высокоскоростного интернета на всей территории Таджикистана.
