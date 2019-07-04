За 2018 год и 6 месяцев 2019-го выявлено более 550 нарушений прав инвалидов

За 2018 год и шесть месяцев 2019-го проведено 166 проверок, в ходе которых выявлено более 550 нарушений прав лиц с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

По ее данным, для устранения нарушений внесено 199 актов прокурорского реагирования. К дисциплинарной ответственности привлечены 156 должностных лиц. При этом главными недостатками являются нарушение прав инвалидов иметь доступ к объектам инфраструктуры, необеспечение гарантий трудовой деятельности, ненадлежащее осуществление социального обслуживания, права на получение образования. Кроме того, выявлены факты несоблюдения установленного порядка предоставления услуг персонального ассистента, направления на санаторно-курортное лечение, проведения медико-социальной экспертизы, нарушения имущественных прав, а также неисполнения требований законодательства о госзакупках товаров обществ инвалидов.

При проверке в Тонском районе Иссык-Кульской области выяснилось, что в районном Центре профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора при сокращении численности сотрудников уволили инвалида III группы. Но по закону при сокращении численности или штата работников лицам с ограниченными возможностями здоровья при равной производительности труда и квалификации отдается предпочтение в оставлении на работе. После вмешательства прокуратуры женщину восстановили на работе.

«В Панфиловском районе проверкой установлено, что из 32 детей-инвалидов школьного возраста получают образование лишь 5. Уполномоченными органами не приняты меры по обеспечению соблюдения права на получение образования 27 детей-инвалидов, что недопустимо. Прокуратурой района внесено предписание об устранении нарушений закона. В итоге 27 детям-инвалидам с ДЦП организовано обучение на дому», — говорится в сообщении.