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Общество
Сюжет: Дело энергетиков (354)

Суд по делу о модернизации ТЭЦ. ТВЕА подарила Минэнерго джип

В Свердловском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела по модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой.

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В качестве свидетеля выступает бывший сотрудник ОАО «Электрические станции» Нурлан Омуралиев.

По его словам, в 2011 году он устроился в «Электрические станции». Омуралиев рассказал, что компания СМЕК спустила цену. «По указанию Авазова и Назарова на имя Сатыбалдиева мы готовили письмо с наименованиями четырех компаний, намеревающихся участвовать в модернизации ТЭЦ Бишкека. После того как мы получили письмо от Минэнерго, мы вплотную начали готовиться к работе — встречаться с представителями компании TBEA и обговаривать детали», — рассказал Нурлан Омуралиев.

Далее он добавил, что на совещаниях по модернизации было принято решение отдать проект TBEA, так как у них есть финансовая поддержка. Но точка с российской компанией «Интер РАО» не была поставлена. «Я предлагал Айбеку Калиеву подписать договор с «Интер РАО», но Калиев сказал, что не нам это решать», — пояснил свои показания Нурлан Омуралиев.

Он добавил, что, кроме того, ТВЕА подарила Министерству энергетики джип Toyota Land Cruiser.

В СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова.

Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции.
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