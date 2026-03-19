Грузовик перекрыл полосу на улице Гоголя в Бишкеке, задержав автобус

Водитель грузовика создал помеху для движения общественного транспорта, остановившись во втором ряду на улице Гоголя, 22. Об этом 24.kg сообщил водитель автобуса.

Инцидент произошел в оживленной части города и вызвал недовольство пассажиров. По словам водителя автобуса, грузовик простоял около пяти минут, не реагируя на сигналы и не предпринимая попыток освободить проезд.

Очевидцы также пытались сделать замечание водителю грузовика, но, по их словам, в ответ он проявил грубость и проигнорировал просьбы.

В результате остановки было затруднено движение автобуса и других транспортных средств. Горожане призывают водителей соблюдать правила парковки и уважать других участников дорожного движения.

