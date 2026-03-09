20:28
USD 87.45
EUR 100.88
RUB 1.11
Агент 024

Жители Бишкека просят запустить на их улице общественный транспорт

Фото читателей

Жители улиц Джаманбаева, Токтоналиева (бывшая Душанбинская) и Медерова в Бишкеке обратились к муниципальным властям с просьбой организовать движение общественного транспорта в районе, ограниченном этими улицами.

По их словам, в этом квартале не курсируют автобусы или маршрутки, из-за чего горожанам приходится идти до ближайших остановок на другие улицы.

Здесь находятся университеты, прокуратура, управление водного хозяйства, детский сад, школы и жилые дома.

Жители района

«Но общественный транспорт здесь не ходит. Жителям приходится выходить либо на улицу Ахунбаева, либо на Горького, либо на проспект Чингиза Айтматова», — рассказали они.

Бишкекчане просят муниципалитет рассмотреть возможность запуска общественного транспорта в этом районе.

«Пусть и здесь курсирует общественный транспорт. В конце концов, мы тоже жители города», — отметили горожане.

Вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/365178/
просмотров: 468
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке на проспекте Айтматова водитель автобуса выехал на встречную полосу
В соцсетях возмутились поведением водителя автобуса
В Бишкеке в 2026 году построят и реконструируют 127 дорог
Превратить Кыргызстан в региональный хаб намерен кабмин к 2030 году
В Нарыне предлагают повысить проезд до 20 сомов: мэрия внесла вопрос в горкенеш
В Бишкеке водители автобусов жалуются на «зайцев»
Мэр Нарына потребовал срочно внедрить GPS и обеспечить контроль транспорта
В Бишкеке на пересечении улиц Байтика Баатыра и Медерова столкнулись автобусы
Городские власти прокомментировали видео с переполненной автобусной остановкой
В «Ак-Ордо» школьники рискуют жизнью, пытаясь попасть в переполненный автобус
Популярные новости
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана в&nbsp;фото и&nbsp;видео читателей 24.kg Мгновения жизни. Красота Кыргызстана в фото и видео читателей 24.kg
В&nbsp;приложении &laquo;Тундук&raquo; у&nbsp;части кыргызстанцев уменьшились пенсионные накопления В приложении «Тундук» у части кыргызстанцев уменьшились пенсионные накопления
Жители микрорайона &laquo;Аламедин-1&raquo; в&nbsp;Бишкеке выступают против сноса стоянки Жители микрорайона «Аламедин-1» в Бишкеке выступают против сноса стоянки
Житель Сокулука обеспокоен санитарными условиями перевозки молока Житель Сокулука обеспокоен санитарными условиями перевозки молока
Бизнес
Акция от&nbsp;Royal Central Park: дополнительная скидка 5&nbsp;процентов Акция от Royal Central Park: дополнительная скидка 5 процентов
MEGA поздравила первых абонентов-женщин с&nbsp;Международным женским днем MEGA поздравила первых абонентов-женщин с Международным женским днем
&laquo;Пенсия&raquo; от&nbsp;Алагузова в&nbsp;Кыргызстане «Пенсия» от Алагузова в Кыргызстане
Дарите женщинам цветы! &laquo;Умай Групп&raquo; поздравляет милых дам с&nbsp;8&nbsp;Марта Дарите женщинам цветы! «Умай Групп» поздравляет милых дам с 8 Марта
9 марта, понедельник
20:25
В городе Ош продолжаются работы по очистке реки Ак-Буура от мусора В городе Ош продолжаются работы по очистке реки Ак-Буур...
20:02
В Беверли-Хиллз обстреляли особняк Рианны, когда певица находилась дома
19:47
Жители 9-го микрорайона Бишкека жалуются на грязь у площадки с мусорными баками
19:45
Кыргызстан и Корея обсудили сотрудничество в сфере управления водными ресурсами
19:25
Жители Бишкека просят запустить на их улице общественный транспорт