Жители Бишкека просят запустить на их улице общественный транспорт

Жители улиц Джаманбаева, Токтоналиева (бывшая Душанбинская) и Медерова в Бишкеке обратились к муниципальным властям с просьбой организовать движение общественного транспорта в районе, ограниченном этими улицами.

По их словам, в этом квартале не курсируют автобусы или маршрутки, из-за чего горожанам приходится идти до ближайших остановок на другие улицы.

Здесь находятся университеты, прокуратура, управление водного хозяйства, детский сад, школы и жилые дома. Жители района

«Но общественный транспорт здесь не ходит. Жителям приходится выходить либо на улицу Ахунбаева, либо на Горького, либо на проспект Чингиза Айтматова», — рассказали они.

Бишкекчане просят муниципалитет рассмотреть возможность запуска общественного транспорта в этом районе.

«Пусть и здесь курсирует общественный транспорт. В конце концов, мы тоже жители города», — отметили горожане.

Вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp по номеру 0555312024.