В Бишкеке на проспекте Айтматова водитель автобуса выехал на встречную полосу

В Бишкеке сотрудники Управления патрульной службы милиции выявили грубое нарушение правил дорожного движения со стороны водителя общественного транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе УПСМ.

По данным ведомства, водитель автобуса на проспекте Чингиза Айтматова выехал на полосу встречного движения, создав угрозу для других участников дорожного движения.

Нарушителя доставили в Управление патрульной службы милиции, где с ним провели профилактическую беседу. В отношении водителя составлен протокол о правонарушении.

В УПСМ напомнили, что водители общественного транспорта несут повышенную ответственность за безопасность пассажиров и других участников движения. Милиция призывает соблюдать Правила дорожного движения и проявлять максимальную внимательность на дорогах.