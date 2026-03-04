В Бишкеке на проспекте Айтматова водитель автобуса выехал на встречную полосу

В Бишкеке сотрудники Управления патрульной службы милиции выявили грубое нарушение правил дорожного движения со стороны водителя общественного транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе УПСМ.
По данным ведомства, водитель автобуса на проспекте Чингиза Айтматова выехал на полосу встречного движения, создав угрозу для других участников дорожного движения.
В УПСМ напомнили, что водители общественного транспорта несут повышенную ответственность за безопасность пассажиров и других участников движения. Милиция призывает соблюдать Правила дорожного движения и проявлять максимальную внимательность на дорогах.