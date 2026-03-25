Сюжет: Чудаки парковки

Новая остановка в Бишкеке оказалась занята машинами

В Бишкеке на улице Гоголя возле торгового центра Dordoi Plaza появилась новая автобусная остановка, но она пока не начала работать полноценно — там завершают ремонт. Однако люди ею уже пользуются.

Как рассказал 24.kg водитель общественного транспорта, подъехать к остановке невозможно из-за припаркованных автомобилей — они занимают как прилегающую территорию, так и саму остановку. В результате пассажирам приходится выходить на проезжую часть, чтобы сесть в автобус.

Как отметил водитель, сотрудники ГУОБДД не могут штрафовать нарушителей и эвакуировать машины, поскольку на участке отсутствуют необходимые дорожные знаки и разметка.

Ему ответили, что остановку пока не ввели в эксплуатацию официально, и до завершения всех юридических процедур она не имеет правового статуса.

