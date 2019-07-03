Антиправительственный митинг. К сторонникам вышел Алмазбек Атамбаев

У здания «Форума» сегодня проходит антиправительственный митинг, который инициировали в партии СДПК. К сторонникам вышел бывший президент страны Алмазбек Атамбаев.

Число присутствующих увеличилось. На месте находятся около одной тысячи человек. Присутствующие скандируют: «Атамбаев, Атамбаев». Бывший президент выступит в конце мероприятия.

Напомним, что Жогорку Кенеш снял неприкосновенность с экс-президента Алмазбека Атамбаева. Бывшему главе государства выдвинуты пять обвинений, в числе которых незаконное освобождение вора в законе Азиза Батукаева и коррупция.