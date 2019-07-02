Дело о взятке в $50 тысяч. Заявитель к тендеру не имеет никакого отношения

Необходимости в передаче взятки экс-замминистра транспорта Азимкану Жусубалиеву не было. Об этом сообщил его адвокат Жыргал Бабаев.

По его словам, заявление в ГКНБ было написано спутя два месяца после того, как тендер выиграла компания Todini. Заявитель к тендеру не имеет никакого отношения.

«Обвиняемый в посредничестве при даче взятки также отрицает свою вину. Он заявил суду, что деньги оставил на хранение Азимкану Жусубалиеву, поскольку они родственники. Эти денежные средства признаны как взятка для положительного решения вопроса в тендере на строительные работы дорог. Сам Азимкан Жусубалиев не знал об этих деньгах. Тендер прошел в сентябре, а взятка получена в декабре 2018 года. Необходимости в даче взятки не было — Todini выиграла тендер в сентябре», — сказал Жыргал Бабаев.

Он отметил, что обвиняемый в даче взятки представитель Бехруз Гулрузов утверждал, что он является представителем компании, но никаких подтверждающих это документов не представил.

«Сама Todini отрицает факт дачи взятки. Происхождение денег не установлено», — добавил адвокат.

Напомним, что заместитель министра транспорта и дорог Азимкан Жусубалиев задержан 5 декабря при получении $50 тысяч. Взятка предназначалась за принятие положительного решения по тендеру на выполнение дорожно-строительных и реабилитационных работ по проекту соединительной дороги, коридоры ЦАРЭС 1 и 3, участок Эпкин-Дыйкан, Башкууганды (с 89,5-го по 159,2-й километр). Задержанный возглавлял тендерную комиссию и покровительствовал одной из иностранных компаний.