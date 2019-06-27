Суд по делу о модернизации ТЭЦ. Отклонено очередное ходатайство защиты

В Свердловском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела по модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой.

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Адвокат бывшего премьер-министра Сапара Исакова Нурбек Токтакунов заявил ходатайство об обращении суда в Конституционную палату, поскольку подсудимые содержатся под стражей уже год безосновательно. Это незаконно.

Судья отказалась подавать прошение, согласившись с доводами обвинения, что в этом случае процесс будет приостановлен на неопределенный срок.

Отметим, из 86 свидетелей, не считая дополнительных, допрошены только шесть человек. Впереди еще исследование материалов дела, прения сторон. Защитники парировали, что тогда обратятся сами в КП КР.

В СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова.

Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции.