Генштаб не собирается покупать искалеченному солдату автоматические протезы

Генеральный штаб не собирается покупать автоматические протезы военнослужащему Руслану Сапарбаеву, который в результате удара током потерял обе руки. Об этом 24.kg сообщили юристы правозащитного центра «Кылым шамы».

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По их словам, благодаря решению Верховного суда, по которому заместитель командира войсковой части в Майлуу-Суу Нурдин Турсаналиев и начальник хозяйственной части в звании прапорщика признаны виновными, Руслан Сапарбаев может рассчитывать на единовременную страховку в размере 1 миллиона 50 тысяч сомов. Но сначала представители ГШ ВС КР должны изучить судебный вердикт.

«Адвокаты осужденных настаивают, что Сапарбаев не может рассчитывать на выплаты, поскольку в момент ЧП он был пьян», — сказали юристы и добавили, что в Генштабе также подчеркивают: протезы надо было приобретать на те деньги, которые были перечислены военнослужащими как благотворительный взнос. Однако семья Сапарбаевых выбрала квартиру.

«Но им рекомендовали в Генштабе жилье купить. Не понимаю, почему сейчас это отрицают», — недоумевает глава правозащитного центра Азиза Абдирасулова.

Вместе с тем в Генштабе подчеркнули, что приобретать протезы Руслану Сапарбаеву они не будут. «Мы и так нашли самые современные, договорились фактически о 50-процентной скидке. Но покупать их Генштаб не обещал», — отметили в ГШ ВС КР.

В августе 2018-го солдата войсковой части 30295 в Майлуу-Суу Руслана Сапарбаева ударило током на подстанции, после ему ампутировали обе руки. По версии Генштаба ВС КР, это несчастный случай. Однако Военная прокуратура установила, что вход в распределительный пункт был открыт, а предупреждающие знаки об опасности и высоком напряжении отсутствовали.