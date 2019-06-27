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Общество
Сюжет: Дело энергетиков (347)

Суд по делу о модернизации ТЭЦ. Эксперты до аварии указали более 200 замечаний

В Свердловском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела по модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой.

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Допрашиваются свидетели. Представители Национального энергохолдинга отметили, что напрямую инвестировать в реконструкцию ТЭЦ никто не станет из-за неоправданно низких тарифов, и добавили, что себестоимость тепловой энергии на модернизированной части ниже, чем на старой.

Специалисты также отметили, что когда проверяли готовность модернизированного блока теплоцентрали к эксплуатации, то указали более 200 замечаний. Были ли они учтены, свидетели не знают.

В СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова.

Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции.
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