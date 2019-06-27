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Общество
Сюжет: Дело энергетиков (346)

Суд по делу о модернизации ТЭЦ. Контракт на $386 миллионов был невыгоден

В Свердловском районном суде Бишкека продолжают рассмотрение уголовного дела о модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой.

Показания дает экс-премьер-министр Игорь Чудинов. По его словам, ТЭЦ реконструировать было необходимо. Но он считает, что заключенный контракт APC (то есть когда условия выдвигает сторона, выделяющая средства, относительно не только реализации проекта, но и выбора подрядчика) невыгоден для страны.

«Эксимбанк всегда выдвигает такие условия. Поэтому я и говорю, что такие договоры невыгодны для Кыргызстана. Но я не знаю, кто настаивал на ТВЕА и почему, и мог ли Кыргызстан отказаться. Я ж не видел этих рекомендаций, не знаю их сути», — сказал Игорь Чудинов.

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Бывший премьер-министр Сапар Исаков поинтересовался, мог ли Кыргызстан спорить с китайцами при заключении контракта АРС, и привел в качестве примера соглашение с China Road по строительству дорог Ош — Иркештам, Бишкек — Нарын — Торугарт. Аналогичный контракт заключен и в бытность Игоря Чудинова премьер-министром, и компанию для строительства дорог также выбирала КНР. Но Игорь Чудинов считает, что ситуации не идентичны, а отказаться от заключения заведомо невыгодного договора можно всегда.

В СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова.

Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции.
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