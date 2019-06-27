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Общество
Сюжет: Дело энергетиков (345)

Суд по делу о модернизации ТЭЦ. Показания дает экс-премьер Игорь Чудинов

В Свердловском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела о модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой.

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В суд вызван в качестве свидетеля экс-премьер-министр Игорь Чудинов. Он рассказал, что переговоры о предоставлении технической помощи велись с Всемирным банком.

«Всемирный банк должен был разработать ТЭО, но после моего ухода с поста главы кабмина деньги так и не выделили. $100 миллионов они согласились выделить, $50 миллионов должны были изыскать мы, то есть правительство в лице ОАО «Электрические станции». Но четких расчетов, какое оборудование нужно, стоимость работ, в решении технической комиссии не отражались. Планировали поменять восемь котлов и три турбины. В совокупности это увеличивало мощность на 230 мегаватт», — сказал Игорь Чудинов и добавил, что он знал — ВБ готов был заплатить $1 миллион 400 тысяч за подготовку ТЭО, однако эти средства так и не поступили.

Он отметил, что ТЭО на реконструкцию ТЭЦ в 2009 году он не видел, поскольку его просто не было. 

В СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова.

Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции.
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