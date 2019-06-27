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Общество
Сюжет: Дело энергетиков (344)

Суд по делу о модернизации ТЭЦ. Допрошен представитель Всемирного банка

В Свердловском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела о модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой.

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Допрошена бывший директор отдела реализации Всемирного банка Дамира Бугубаева.

По ее словам, она работала на этой должности с 2006 по 2009 год.

«Изначально предполагалось, что кредит технической помощи будет долгосрочным и проект будет реализован к 2004-му, но, к сожалению, не получилось. Далее правительство обратилось к нам о продлении кредита до 2007 года», — рассказала Дамира Бугубаева.

Она добавила, что план по модернизации ТЭЦ был разработан и направлен на одобрение в Министерство финансов и Всемирный банк.

«Позднее было принято решение об аннулировании $2 миллионов. Далее мы проектом уже не занимались», — заметила свидетель.

Она подчеркнула, что изначально на проект выделили $5 миллионов, в 2006-м израсходовали 50 процентов на два компонента проекта из трех.

Дамира Бугубаева пояснила, что ТЭО не разрабатывалось, потому как для этого нужны были специалисты. «Проект аннулировали в декабре 2009 года, соответственно, наем специалистов не одобрили, так как разработка ТЭО — очень долгий и сложный процесс», — добавила она.

В СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова.

Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции.
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