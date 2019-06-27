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Общество
Сюжет: Дело энергетиков (343)

Суд по делу о модернизации ТЭЦ. Свидетель утверждает: ТЭО в 2009 году не было

В Свердловском районном суде Бишкека продолжают рассмотрение уголовного дела о модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой.

На допрос пригласили бывшего начальника службы эксплуатации и ремонта Владимира Щетинкова. Он сказал, что вопрос о модернизации ТЭЦ решался давно, с 2009 года.

«Мы планировали установить два блока и заменить 4-5 котлов, чтобы повысилась тепловая мощность, а также две турбины из трех. Примерная сумма — $150 миллионов. Более точную можно было бы назвать только после ТЭО», — отметил Владимир Щетинков.

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Он добавил, что в 2006-2007 годах несколько человек ездили в Китай, чтобы набраться опыта в модернизации ТЭЦ.

«Нас приглашала китайская компания, мы были на нескольких станциях, наблюдали, как они работают. Там, кстати, российские турбины и немецкие котлы», — рассказал свидетель.

В ходе допроса он отметил, что ТЭО так и не сделали.

В СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова.

Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции.
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